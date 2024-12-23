Almanya’da sosyal medyadan tehdit eden kişi gözaltında

Almanya'da Saksonya-Anhalt eyaletinin Magdeburg kentinde 20 Aralık'ta Noel pazarına araçla yapılan saldırıda 5 kişinin yaşamını yitirmesinin ardından Avrupa'da İslam düşmanlığı yine hortladı. Talib Abdulmuhsin isimli saldırganın Müslümanlara hakaret içerikli sosyal medya paylaşımlarında bulunmasına rağmen saldırının ardından Magdeburg'da yabancılara yönelik ırkçı saldırılarda artış başladı. Bremerhaven'de yaşayan bir kişi ise Tiktok hesabından Arap görünen herkesi bıçaklamakla tehdit etti. Irkçı tehditlerde bulunan şüpheli gözaltına alındı.HANNOVER Başkonsolosu Yusuf Arıkan, yaralanan iki Türk'ün durumu hakkında bilgi verdi. Başkonsolos, "Hayati tehlikeleri yok. Vatandaşlarımız 30 yaşlarında karı koca. Pazarı gezmeye gelmişler. Vücutlarında kırıklar var. Ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerimizi ilettik. Vatandaşlarımızın yanındayız" dedi.