Almanya’da su kıtlığı alarmı! Yasaklar devrede

Almanya'da kuraklık nedeniyle su kullanımına kısıtlama getirildi. Normal dönemde ortalama su tüketiminin yaklaşık 300 milyon litre olduğunu belirten Münih Belediyesi tarafından kentte günlük su tüketiminin 360 milyon litrenin üzerine çıktığı açıklandı. Bu nedenle içme suyu, yer altı suyu ve yüzey sularının kullanımına yönelik bağlayıcı tasarruf tedbirleri yürürlüğe koyuldu. Belediye Başkanı Dominik Krause, kurak geçen kış ve ilkbaharın ardından su kaynaklarının ciddi şekilde zorlandığını belirterek halka tasarruf tedbirlerine uyma çağrısı yaptı.

50 BİN EURO CEZA

Düzenleme kapsamında özel yüzme ve süs havuzlarının doldurulması, çim ve yeşil alanların sulanması, araçların ticari yıkama tesisleri dışında yıkanması ile teras, çatı, avlu ve yolların suyla temizlenmesi yasaklandı. Bu kapsamda ev ve hobi bahçelerinin saat 09.00 ile 19.00 arasında sulanmasına izin verilmeyecek. Göl, nehir ve kanallardan su çekilmesi de yasak kapsamında olacak. Damla sulama sistemleri ise kısıtlamadan muaf tutulacak. Kısıtlamalar, 1 Ağustos 2026'ya kadar geçerli olacak. Kuraklığın sürmesi halinde kısıtlamalar uzatılabilecek. Yasakları ihlal edenlere 50 bin euroya kadar para cezası verilebilecek.

YUNANİSTAN'DA 3 AYLIK OHAL

Yunanistan'da yaz sezonunda turistlerin ada nüfuslarını aşırı artırması nedeniyle birçok adada su sıkıntısı yaşanıyor. Bu sebeple Yunanistan, su sıkıntısı çekilen diğer adalar gibi Poros Adası'nda da 3 aylık olağanüstü hâl ilan etti.