Almanya’da suç raporu açıklandı: Şiddet olaylarında tehlikeli yükseliş

Almanya İçişleri Bakanı Faeser, başkent Berlin'de Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer ile 2024 Federal Suç İstatistik Raporu'nu tanıttı.

Almanya'da 2024'de, bir yıl öncesine göre işlenen suç sayısının yüzde 1,7 azalarak 5,48 milyona gerilediğini belirten Faeser, ancak gerilemenin büyük ölçüde 1 Nisan 2024'te yürürlüğe giren yasada uyuşturucunun kısmen yasallaşmasından kaynaklandığını ifade etti.

Faeser, bu durum göz önüne alındığında suç sayılarının 2023'teki seviyede kaldığını aktararak, "Bu bizi rahatlatmalı. Çünkü özellikle şiddet suçlarına baktığımızda bu suçların geçen yıl yüzde 1,5 artışla yaklaşık 217 bine yükseldiğini tespit ediyoruz. Polis her gün yaklaşık 600 şiddet suçu kaydediyor." dedi.

Bu suçlar arasında cinsel saldırı, soygun, adam yaralama ve cinayetlerin de yer aldığını aktaran Faeser, şiddet suçlarında çocuk şüpheli sayısının 2024'te 2023'e göre yüzde 11,3 oranında arttığına işaret etti.

Şiddet suçlarının yüzde 7,2'sinde bıçak kullanıldığını aktaran Faeser, kamusal alanda belirli mekanlarda bıçak taşıma yasağının kısa süre önce uygulanmaya koyulmasının etkisini göstereceğini beklediğini kaydetti.

Faeser, 2024'te kadınlara yönelik cinsel istismar ve tacizin bir yıl öncesine göre yüzde 9,3 oranında artmasının endişe verici olduğunu vurgulayarak, kadınlar için daha güçlü koruma ve yardım sistemine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.