Almanya’da suç raporu açıklandı: Şiddet olaylarında tehlikeli yükseliş
Almanya’da şiddet eylemleri artıyor. İçişleri Bakanı Nancy Faeser, polisin ülkede her gün yaklaşık 600 suç vakası kaydettiğini bildirdi.
Almanya İçişleri Bakanı Faeser, başkent Berlin'de Federal Kriminal Dairesi (BKA) Başkanı Holger Münch ve Bremen İçişleri Bakanı Ulrich Maeurer ile 2024 Federal Suç İstatistik Raporu'nu tanıttı.
Almanya'da 2024'de, bir yıl öncesine göre işlenen suç sayısının yüzde 1,7 azalarak 5,48 milyona gerilediğini belirten Faeser, ancak gerilemenin büyük ölçüde 1 Nisan 2024'te yürürlüğe giren yasada uyuşturucunun kısmen yasallaşmasından kaynaklandığını ifade etti.
Faeser, bu durum göz önüne alındığında suç sayılarının 2023'teki seviyede kaldığını aktararak, "Bu bizi rahatlatmalı. Çünkü özellikle şiddet suçlarına baktığımızda bu suçların geçen yıl yüzde 1,5 artışla yaklaşık 217 bine yükseldiğini tespit ediyoruz. Polis her gün yaklaşık 600 şiddet suçu kaydediyor." dedi.
Bu suçlar arasında cinsel saldırı, soygun, adam yaralama ve cinayetlerin de yer aldığını aktaran Faeser, şiddet suçlarında çocuk şüpheli sayısının 2024'te 2023'e göre yüzde 11,3 oranında arttığına işaret etti.
Şiddet suçlarının yüzde 7,2'sinde bıçak kullanıldığını aktaran Faeser, kamusal alanda belirli mekanlarda bıçak taşıma yasağının kısa süre önce uygulanmaya koyulmasının etkisini göstereceğini beklediğini kaydetti.
Faeser, 2024'te kadınlara yönelik cinsel istismar ve tacizin bir yıl öncesine göre yüzde 9,3 oranında artmasının endişe verici olduğunu vurgulayarak, kadınlar için daha güçlü koruma ve yardım sistemine ihtiyaç duyulduğunu aktardı.
"SINIR DIŞI ETMEK İÇİN YASALARI SERTLEŞTİRDİK"
Suç işleyenlerin üçte birinin Alman vatandaşı olmadığını ifade eden Faeser, "Bu konuda çekinmeden ve önyargılar oluşturmadan konuşmamız lazım." dedi.
Yabancıların suç işlemesine ilişkin sebepleri olabileceğini, ancak şiddet kullanmanın haklı çıkarılmayacağını vurgulayan Faeser, "Yabancı suçluların Almanya'yı daha çabuk terk etmelerini istiyoruz. Kurallara uymayanlar gitmeli." diye konuştu.
Faeser, yabancı suçluları daha kolay sınır dışı etmek için yasaları sertleştirdiklerini anlattı.
2024'te her gün ortalama 300'den fazla polisin bir suç olayının mağduru olduğunu aktaran Faeser, toplumu bu konuda duyarlı olmaya çağırdı ve kimsenin buna kayıtsız kalmamasını istedi.
BKA Başkanı Münch de çocuk ve yabancılardaki suç sayılarında görülen artışa psikolojik stres faktörlerinin de sebep olabileceğini söyledi.
Münch, bunun ayrıca ülkedeki yabancı sayısındaki artıştan ve suç işleyen şüpheli Alman olmadığında şikayette bulunma eğiliminin yüksek olmasından da kaynaklanabileceğini kaydetti.