Almanya’da taraflar arasındaki husumet kanlı bitti: 5 yaralı
Almanya’da bir apartman dairesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Şiddet olayı nedeniyle 2’si ağır 5 kişi yaralandı.
Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tiergarten semtinde, dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.
Wichmann Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtirken, yaralılar hastanelere sevk edildi.
Saldırının arka planında taraflar arasındaki bir husumetin yattığı aktarılırken, olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.