Almanya’da taraflar arasındaki husumet kanlı bitti: 5 yaralı

Almanya’da bir apartman dairesinde silahlı saldırı gerçekleşti. Şiddet olayı nedeniyle 2’si ağır 5 kişi yaralandı.

Almanya’da taraflar arasındaki husumet kanlı bitti: 5 yaralı
DHA

Almanya'nın başkenti Berlin'deki Tiergarten semtinde, dün akşam saatlerinde silahlı saldırı düzenlendi.

Wichmann Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'inci katındaki dairede meydana gelen olayda 5 kişinin yaralandığı bildirildi.

Almanya’da taraflar arasındaki husumet kanlı bitti: 5 yaralı

Polis yetkilileri, yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğunu belirtirken, yaralılar hastanelere sevk edildi.

Saldırının arka planında taraflar arasındaki bir husumetin yattığı aktarılırken, olaya karıştığından şüphelenilen kişilerin gözaltına alındığı kaydedildi.