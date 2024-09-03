Almanya’da terör örgütü PKK yöneticisine hapis cezası

Almanya'da ulusal basına yansıyan haberlere göre Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi, Kenan Ayas'a, terör örgütü PKK'nın üst düzey yöneticisi olduğu suçlamasıyla yargılandığı davada 4 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Ayas, Mart 2023'te "Avrupa Tutuklama Emri" kapsamında Güney Kıbrıs Rum Yönetimince gözaltına alınmış ve oradan 2 Haziran'da Almanya'ya iade edilmişti. Federal Başsavcılığın daha önceki açıklamalarında Ayas'ın terör örgütünün Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki oluşumunda personel ve propaganda konularının koordinasyonunu sağladığı, kendisine bağlı bölge yöneticilerine talimatlar verip ve bunların uygulanmasını kontrol ettiği belirtilmişti.

Ayas'ın örgüt için bağış ve haraç topladığı, terör örgütünün sözde Avrupa liderliğine rapor verip onların talimatlarını yerine getirdiği kaydedilmişti. Ayas, gözaltına alındığı tarihte 4 yıldan fazla bir süredir GKRY'de sığınmacı olarak bulunuyordu.

Almanya'da PKK, 1993 yılından bu yana terör örgütü olarak kabul ediliyor.