Almanya’da tren istasyonlarında alkol tamamen yasaklandı: Yolculuklar daha güvenli hale gelecek

Almanya'da, Alman Demir Yollarının (DB) tüm tren istasyonları için getirdiği alkol tüketimi yasağı bugün itibarıyla yürürlüğe girdi.

DB'den yapılan açıklamada, ülke genelindeki yaklaşık 5 bin 700 tren istasyonunda uygulanacak alkol yasağıyla, yolcuların güvenliğinin artırılması ve istasyonların daha temiz hale getirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Açıklamada, daha önce yaklaşık 40 büyük tren istasyonunda uygulanan yasağın olumlu sonuçlar verdiği, düzenlemenin çöp miktarının ve yolcular arasındaki çatışmaların azalmasına katkı sağladığı, yolcular ve demir yolu çalışanları için daha rahat bir ortam oluşturduğu ifade edildi.

İstasyonlardaki işletmelerin de kamusal alanlarda güvenliğin artırılmasına yönelik uygulamayı desteklediği belirtildi.