Almanya’da, Türkiye düşmanlığı bilinçli yapılıyor

Almanya'nın Hessen eyaletinde 8 Ekim'de yapılacak seçimlere katılacak olan Neue Mitte (Yeni Orta) Partisi Genel Başkanı Christoph Hörstel, SABAH Avrupa'yı ziyaret etti. Hörstel, "Almanya'da her geçen gün yükselen ırkçılık endişe verici. Camilere saldırılar yapılıyor, insanlar kökenlerinden dolayı dışlanıyor" dedi. Hörstel, Almanya'nın Türkiye ile iyi ilişkiler istemediğini de ileri sürdü. Ünlü eski televizyoncu Christoph Hörstel, "Almanya'da bilinçli olarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan karşıtlığı yapılıyor. Bir Alman vatandaşı olarak bu durumdan utanç duyuyorum. Erdoğan'a ve onu seçen Türk halkının iradesine karşı yapılanlardan utanıyorum. Biz Türkiye'nin her zaman yanındayız, Türk halkının seçtiği lideri de destekliyoruz. Batı medyası ise Türk halkının iradesini hiçe sayarak Erdoğan'a diktatör benzetmesi yaptı. Çok çirkin" dedi.