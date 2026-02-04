Almanya’da vahşet! Bilet kontrolü yapan Türk kondüktör hayatını kaybetti

Almanya'da trende biletsiz bir yolcu tarafından saldırıya uğrayan 36 yaşındaki kondüktör Serkan C, yaşam mücadelesi verdiği hastanede hayatını kaybetti.

Olay, Rheinland-Pfalz eyaletindeki Landstuhl şehrinden hareket eden bir trende meydana geldi. İddiaya göre 20-30 yaşlarındaki dört kişilik bir grubun bilet kontrolünü yapan kondüktör Serkan C, biletsiz olduğu öne sürülen 26 yaşındaki bir Yunan vatandaşı tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Şiddetli darbeler sonucu yere yığılan kondüktör ağır yaralandı.

Olay yerine 10 dakika sonra ulaşan polis ekipleri, kondüktöre suni teneffüs uyguladı. Ardından sağlık ekipleri müdahale etti.

Saldırgan olay yerinde polisler tarafından kelepçelenerek gözaltına alınırken, ağır yaralanan 2 çocuk babası Serkan C, hastanede tedavi altına alındı ancak yaşam mücadelesini kaybetti.

SALDIRGAN YUNAN VATANDAŞI

Polis sözcüsü, şüphelinin Almanya'da ikametgahı olmayan 26 yaşında bir Yunan vatandaşı olduğunu belirtti.

Saldırgan hakkında kasten adam öldürmek suçundan işlem başlatıldı.