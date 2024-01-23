Almanya’da yabancıların askere alınması tartışılıyor

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Tagesspiegel gazetesine yaptığı açıklamada, yabancıların Alman ordusuna alınması önerisinin uzmanlar tarafından gündeme getirildiğini, konunun gerekli titizlikle ele alındığını belirtti.

Bu konunun incelenmesinin henüz başında olduklarını aktaran Pistorius, "Avrupa'da bunu yapan ilk silahlı kuvvetler biz olmayız. Ülkede yaşayan ve Alman vatandaşlığına sahip olmayan ikinci ve üçüncü kuşak (göçmen) insanlar var." ifadelerini kullandı.

Yabancıların askere alınabilmesi önerisine ana muhalefetteki Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisi ile hükümet ortağı Hür Demokrat Parti (FDP) olumlu bakıyor.

CDU Milletvekili Johann Wadephul, Rheinische Post gazetesine yaptığı açıklamada, silahlı kuvvetlerin Alman vatandaşı olmayan adaylara açılması yönündeki düşünceyi prensipte doğru bulduğunu ancak bunun nasıl şekillendirileceğinin önemli olduğunu ifade etti.

Wadephul, bu bağlamda, "Bu seçenek yalnızca Avrupa Birliği (AB) veya NATO ülkelerinin vatandaşlarına mı yoksa başka vatandaşlar için de mi geçerli olacak? Ve Almancayı tam olarak bilmek gerekli mi?" gibi soruların yanıtlanması gerektiğini belirtti.

FDP Milletvekili ve Federal Meclis Savunma Komisyonu Başkanı Marie-Agnes Strack-Zimmermann da yabancıların Alman ordusuna alınabileceğini savunarak, "Alman ordusunda görev yapmak isteyen uygun gençleri ararken daha fazla Avrupalı olarak düşünmek zorundayız." dedi.

Strack-Zimmermann, Alman pasaportuna sahip olmayan askerlerin, Alman ordusunda başarılı bir şekilde hizmet ederek bu pasaportu daha hızlı bir şekilde almalarının da düşünülebileceğini kaydetti.