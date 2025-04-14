Almanya’da yeni başbakan belli oluyor: Seçimler 6 Mayıs 2025’te yapılacak

Federal Meclis'in yeni başbakanı seçmesinin ardından aynı gün genel kurulda yeni kabine üyelerinin de yemin etmesi öngörülüyor.

Federal Meclis Basın Ofisinden yapılan açıklamada, Meclis Başkanı Julia Klöckner'in Almanya'nın başbakanını seçmek için 6 Mayıs 2025 Salı günü genel kurulu toplamaya hazırlandığı belirtildi.

KOALİSYON ANLAŞMASI SAĞLANDI

Seçimlerin ardından hükümet kurmak için müzakere yürüten CDU/CSU ile Sosyal Demokrat Parti (SPD), 9 Nisan'da koalisyon sözleşmesinde mutabakat sağlamıştı.

SPD, CDU/CSU ile üzerinde anlaştığı koalisyon protokolünü yaklaşık 358 bin üyenin oyuna sunacak. Oylama yarın başlayacak ve 29 Nisan'a kadar sürecek.

Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) Partisi ise koalisyon protokolünü, 28 Nisan'da düzenleyeceği "küçük kurultayda" delegelere oylatacak.

Hristiyan Sosyal Birlik Partisi (CSU) 10 Nisan'da sözleşmeyi onaylamıştı.