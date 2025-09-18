Almanya’da yeni dönem: Sınır kontrollerinde biyometrik sistem başlıyor

Almanya İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasına göre sistem ilk olarak Düsseldorf Havalimanı'nda devreye girecek. Ardından Frankfurt ve Münih havalimanlarında da kullanılmaya başlanacak. Uzun vadede ise tüm Alman havalimanlarında uygulamaya konulacak.

PASAPORTA DAMGA DÖNEMİ BİTİYOR



EES ile birlikte pasaportlara damga basma uygulaması sona erecek. Üçüncü ülke vatandaşlarının giriş-çıkış bilgileri dijital ortamda kaydedilecek. Schengen bölgesine kısa süreli giriş yapan yolcuların dört parmak izi ve yüz görüntüsü alınarak sisteme eklenecek. Bu veriler, Interpol kayıtları ve Avrupa'daki diğer bilgi sistemleriyle karşılaştırılacak.

SAHTEKARLIKLARIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Sistemin, sınır güvenliğini artırmak, kimlik sahtekârlığını önlemek, izin verilen kalış sürelerini daha kolay takip etmek ve uzun vadede sınır geçişlerini hızlandırmak amacıyla uygulamaya konulduğu açıklandı. Almanya İçişleri Bakanlığı ayrıca sistemin AB vatandaşlarını etkilemeyeceğini vurguladı.

Avrupa Birliği Komisyonu, biyometrik sistemin en geç 9 Nisan 2026'ya kadar tüm Schengen bölgesinde hayata geçirilmesini hedefliyor.