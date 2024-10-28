Almanya’da yeni skandal: Terör örgütü YPG ile İsrail bayrakları yan yana

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamlarına ABD'nin ardından en fazla desteği sağlayan Almanya'da skandallar bitmiyor. Terör örgütü PKK/YPG'lilere de kol kanat geren Almanya'da bu kez Türkiye düşmanları ile İsrail destekçileri bir araya geldi. Almanya'nın Köln kentinde terör örgütü PKK/YPG yandaşlarının düzenlediği eylemde İsrail bayrağı açıldı. Tren istasyonunun önünde toplanan terör örgütü yandaşlarının paylaştığı görüntülerde, örgütün paçavralarını ellerinde sallayan kitlenin içinde, bazı kimselerin İsrail bayrakları taşıdığı görüldü. Berlin hükümeti söz konusu Filistin olduğunda ise yasaklara doymuyor.Alman polisi cumartesi günü düzenlenen Filistin'e destek mitinginde yine çok sayıda göstericiyi gözaltına aldı. Almanya "Nehirden denize özgür Filistin" sloganını paylaşanlara vatandaşlık verilmeyeceğini duyurmuştu. Uluslararası Af Örgütü de Filistin yanlısı gösterilerin kısıtlandığını bildirmişti.