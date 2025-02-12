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Giriş Tarihi: 12.2.2025 04:22

Almanya'da yolcu treni kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Almanya'nın Hamburg kenti yakınlarında bir yolcu treni ile tırın çarpışması sonucu yaşanan kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı bildirildi

AA
Almanya’da yolcu treni kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı

Hamburg itfaiyesinin yaptığı yazılı açıklamada, 300 kişinin yer aldığı trenin karıştığı kazaya 80 acil arama kurtarma personelinin müdahale ettiği belirtildi.

Yerel basında yer alan haberlerde, trenin acil frenlemesine rağmen duramayarak tıra çarptığı ve meydana gelen kazada 1 kişinin öldüğü, 11 kişinin yaralandığı belirtildi.

Kaza sonrası tırın arka kısmının parçalandığı ve kaza yerinde büyük bir moloz yığınının oluştuğu ifade edildi.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, polisin kazayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

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Almanya'da yolcu treni kaza yaptı: 1 ölü, 11 yaralı
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