Almanya’da yüksek bina alev aldı: 2 kişi hayatını kaybetti

Almanya'nın Dresden kentinde yüksek bir binanın 11'inci katında çıkan yangında 87 yaşındaki iki kişinin hayatını kaybettiği ve 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Elbe Nehri yakınlarında Johannstadt semtindeki bina, çıkan yangın nedeniyle tahliye edildi.

İtfaiye Sözcüsü Michael Klahre, yangının çıkış nedeninin araştırıldığını ve olay yerine gelen uzman ekiplerin hasar tespit çalışmalarına başladığını açıkladı.