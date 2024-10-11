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Giriş Tarihi: 11.10.2024 06:05

Almanya'daki sinema salonunda silah sesleri

Almanya'nın Krefeld kentindeki bir sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminin ardından şüpheli, polis tarafından vuruldu. Tek başına hareket ettiği değerlendiren erkek şüphelinin yaralı olarak hastaneye kaldırıldığı bildirildi

İHA
Almanya’daki sinema salonunda silah sesleri

Almanya'nın Krefeld şehrindeki bir sinema salonunda duyulan silah sesleri korku dolu anlara neden oldu. Krefeld polisinden edinilen bilgilere göre, bir sinema salonuna yönelik kundaklama girişiminde bulunan şüpheli polis tarafından vuruldu.

Yangın çıkarmaya çalışan erkek şüpheli yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, şahsın tek başına hareket ettiğini değerlendiren polis yerel halk için devam eden bir tehlikenin olmadığını açıkladı.

Yaralanan sivilin olup olmadığını belirlemeye yönelik çalışmaların sürdüğü bildirilirken, olayla ilgili detaylı soruşturma başlatıldı.

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Almanya'daki sinema salonunda silah sesleri
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