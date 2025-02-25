Almanya’daki Türkler AfD’den rahatsız

Almanya'da seçimlere AfD'nin damga vurmasının yankıları sürüyor. Hıristiyan Birlik (CDU/ CSU) partileri yüzde 28.6 ile seçimi önde tamamlarken aşırı sağcı Almanya için Alternatif (AfD) partisi oy oranını 10.4 puan artırarak yüzde 20.8 ile ikinci sırada yer aldı. Ülkedeki her 5 kişiden birinin oyunu alan AfD, İslam ve göçmen karşıtlığı ile biliniyor. AfD, 1990'da Doğu Almanya olarak nitelenen eski Demokratik Almanya Cumhuriyeti topraklarında bulunan 5 eyalette en fazla oyu aldı. AfD'nin yükselişi ülkedeki Türkleri rahatsız etti. Eski Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi, "Müslüman düşmanlığı daha da artacak" dedi. Öte yandan 19 Türk asıllı aday, milletvekili olarak Federal Meclis'e girdi.

İLK MESAJ ABD KARŞITI OLDU

Seçimden birinci çıkan CDU/ CSU önümüzdeki 8 hafta boyunca koalisyon kurmaya çalışacak. CDU'nun başbakan adayı Friedrich Merz ise ilk mesajında ABD'ye seslenerek "ABD'den bağımsızlığımızı elde edebilirz" dedi. Merz başkanlığında kurulması beklenen yeni koalisyon hükümetinin en önemli öncelikleri arasında askeri kapasitenin artırılması ve ekonominin düzeltilmsesi yer alacak.