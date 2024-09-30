Almanya’dan 80 yıl sonra katliam özrü

Steinmeier, ülkesine 26-29 Eylül'de resmi ziyaret düzenleyen İtalyan mevkidaşı Sergio Mattarella ile İtalyan devletine ait özel uçakla Bologna kentine gelerek, burada Marzabotto katliamının 80. yıl dönümü törenlerine katıldı. İki cumhurbaşkanı, Marzabotto'nun Monte Sole mevkisinde katledilenler anısına yapılan anıta beraber çelenk koydu.

Steinmeier, törende yaptığı konuşmada, "Burada kelimeler az kalıyor. 80 yıl önce Monte Sole'de yaşananları anlatmaya bunlar yetmez. Ne kadar zulüm, ne kadar acı. Burada hayatları mahvolan o kadar çok insan var ki" dedi.

Bugün burada konuşmasının, 80 yıl önce hayatını kaybedenlerin yakınlarının, Almanlarla uzlaşması sayesinde olduğunu belirten Steinmeier, "Almanya Cumhurbaşkanı olarak yalnızca acı ve utanç hissediyorum. Ölenlerin önünde eğiliyorum. Bugün ülkem adına sizden özür diliyorum" diye konuştu.