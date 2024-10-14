Almanya’dan akla ziyan açıklama: Gazze’de soykırım emaresi yok

"İSRAİL'E SİLAH İHRACATI YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." dedi.

Bild gazetesi, Almanya'nın, İsrail'den silahların "soykırım" için kullanılmayacağına dair yazılı güvence istediğini ileri sürmüştü.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.