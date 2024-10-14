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Giriş Tarihi: 14.10.2024 23:46 Son Güncelleme: 15.10.2024 00:01

Almanya'dan akla ziyan açıklama: Gazze'de soykırım emaresi yok

Katil İsrail güçleri Gazze'de 7 Ekim'den bu yana 40 bini aşkın sivili katlederek soykırım yapmaya devam ediyor. Dünyanın gözü önünde yaşanan soykırımı Batı dünyası izlemekle yetinirken Almanya'dan akla ziyan bir açıklama geldi. Almanya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer, "İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." dedi.

AA
Almanya’dan akla ziyan açıklama: Gazze’de soykırım emaresi yok

Almanya Dışişleri Sözcü Fischer, Berlin'de yaptığı açıklamada, Almanya'nın, soykırım yaptığı gerekçesiyle İsrail'e silah vermediği iddialarını yanıtladı.

"Bu konu hakkında burada daha önce birkaç kez konuşmuştuk." diyen Fischer, "Pozisyonumuz değişmedi. İsrail'in Gazze'de soykırım yaptığına dair hiçbir emare görmüyoruz." dedi.

KENDİNCE SOYKIRIMI TANIMLADI

Fischer, Alman Bild gazetesinde yer alan bir habere atıfta bulunarak, "Soykırım, etnik grupların etnik veya sosyal özellikleri, milliyetleri veya dini inançları temelinde kasıtlı olarak öldürülmesi, imha edilmesi veya diğer şekillerde yok edilmesi anlamına gelir." diye konuştu.

"İSRAİL'E SİLAH İHRACATI YASAĞI SÖZ KONUSU DEĞİL"

Hükümet Sözcü Yardımcısı Wolfgang Büchner ise Almanya'nın İsrail'e hiçbir zaman silah yasağı uygulamadığını belirterek, "Bunu bir kez daha vurgulamak isterim, İsrail'e silah ihracatına yönelik bir yasak söz konusu olmamıştır." dedi.

Bild gazetesi, Almanya'nın, İsrail'den silahların "soykırım" için kullanılmayacağına dair yazılı güvence istediğini ileri sürmüştü.

İsrail'in söz konusu belgeyi ilettiği ve bunun ardından da Başbakan Olaf Scholz'un mecliste "İsrail'e silah sağladık ve sağlayacağız." ifadelerini kullandığı kaydedilmişti.

ÇOĞU KADIN VE ÇOCUK 42 BİN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bini çocuk, 11 bin 378'i kadın olmak üzere 42 bin 227 Filistinli öldü, 98 bin 464 kişi yaralandı.

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Almanya'dan akla ziyan açıklama: Gazze'de soykırım emaresi yok
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