Almanya’dan aşırı sağcılara operasyon: Nazi sembolleri bulundu

AŞIRI SAĞ TEHLİKESİNE DİKKAT ÇEKİLDİ

Hessen eyaleti İçişleri Bakanı Roman Poseck, "Aşırı sağcılık barışçıl demokratik birlikteliğimiz için en büyük tehdidi oluşturmaya devam ediyor." uyarısında bulundu.

Aşırı sağcı suç belirtilerinin çok yönlü olduğuna işaret eden Poseck, bu suçların sözlü saldırılar, nefret içerikli paylaşımlar, silahla işlenen suçlar, terörist yapılanmalar, cana ya da mala kasteden saldırılara kadar geniş bir yelpazede yer aldığını ifade etti.