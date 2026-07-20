Almanya’dan beyin göçü rekoru

Almanya’dan beyin göçü rekoru
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Avrupa'nın en çok göç alan ülkesi Almanya'da nitelikli iş gücü ülkeyi terk ediyor. Almanya Federal İstatistik Dairesi'ne (Destatis) göre son bir yılda 288 binden fazla Alman yurtdışına yerleşti. Verilere göre ülke en yüksek göç seviyesiyle karşı karşıya. İş platformu Indeed'in anketine göre özellikle üst gelir grubu son bir yılda yurtdışında iş aradı. Yurtdışına gitmek isteyenler de kalıcı olarak taşınmayı planlıyor. Genç nüfus gelecek kaygısı nedeniyle en çok ABD, İsviçre ve İngiltere gibi ülkeleri tercih ediyor. Öte yandan, Almanya'ya dönenlerin sayısı da bir o kadar düşük olduğu kaydedildi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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