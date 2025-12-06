Almanya’dan Filistin’e reform çağrısı: Merz, Mahmud Abbas ile görüştü

Açıklamada, Filistin Yönetimi'nin söz konusu plana ilişkin işbirlikçi tutumunun Berlin'de memnuniyetle karşılandığı vurgulandı. Şansölye Merz, Filistin tarafının acilen hayata geçirmesi gereken reformların önemine dikkat çekti.

"BU BAŞARILIRSA SAVAŞ SONRASI DÜZENDE YAPICI BİR ROL OYNAYABİLİR"

Alman hükümeti, Filistin Yönetimi'nin gerekli adımları atması halinde savaş sonrası düzende yapıcı bir rol üstlenebileceğini belirtti. Açıklamada, "Bu başarılırsa savaş sonrası düzende yapıcı bir rol oynayabilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Merz'in, iki devletli çözüm perspektifinin hem İsrailliler hem de Filistinliler için kalıcı barış ve güvenliğe giden yolu güçlendireceğini dile getirdiği aktarıldı.

Alman Başbakanı Merz'in bölgedeki temasları kapsamında bugün ve yarın Ürdün ve İsrail'i ziyaret ederek liderlerle yüz yüze görüşmeler yapacağı bildirildi.