Almanya’dan hadsiz sözler! Yolsuzluk ve teröre böyle sahip çıktılar: Türkiye’yi hedef aldılar!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 99 şüpheli hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçları ile yine Ekrem İmamoğlu, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan'ın da aralarında bulunduğu 7 şüpheli hakkında "PKK/KCK terör örgütüne yardım etmek" suçundan başlatılan soruşturmalar sürüyor.

Son dakika haberi: İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik başlatılan yolsuzluk ve terör operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu gözaltına alındı. Suç örgütü liderliğinden rüşvete, teröre destekten ihaleye fesat karıştırmaya kadar uzanan birçok suçlamanın bulunduğu operasyon, deprem etkisi yarattı.

Almanya Dışişleri Bakanlığı, yaptığı açıklamada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınmasının Türkiye'de "demokrasi açısından ciddi bir gerileme" olduğunu iddia etti.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Sebastian Fischer tarafından yapılan açıklamada, "Gözaltı kararı, İmamoğlu'na yönelik artan yargı baskısının bir parçası. Alman hükümeti için demokrasi ve hukuk devleti kaidelerine saygı gösterilmesi, işleyen bir demokrasinin temel şartlarından. Bu tutumumuzu, Türk mevkidaşlarımıza uygun bir biçimde ileteceğiz" ifadeleri kullanıldı.

KATLİAM DESTEKÇİSİ TÜRKİYE'YE "DERS VERMEYE" KALKTI

Operasyonu sözde demokrasi karşıtı bir hareket olarak tanımlamaya çalışan Alman Sözcü'nün bu açıklamaları, Almanya'nın "insan hakları savunuculuğu"na bir kez daha dikkat çekti. İsrail'in Gazze katliamının en büyük destekçisi olan Alman hükümetinin, Türkiye'ye yönelik operasyonu sosyal medyada tepki çekti.