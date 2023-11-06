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Giriş Tarihi: 6.11.2023 13:50

Almanya’dan ikiyüzlü savunma: Başbakan Scholz Siyonistlerin algı operasyonuna arka çıktı

Son dakika İsrail Filistin Gazze: İsrail’in Gazze soykırımında bir ay geride kalırken, İsrail katliamları için antisemitizm bahanesinin arkasına sığınmaya devam ediyor. İsrail’in soykırımına karşı çıkanları “Yahudi düşmanı olmakla” suçlayarak algı yaratan İsrail’e Almanya’dan da destek geldi.

AA
Almanya’dan ikiyüzlü savunma: Başbakan Scholz Siyonistlerin algı operasyonuna arka çıktı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." ifadesini kullandı. Scholz, Mannheimer Morgen gazetesine yaptığı açıklamada, antisemit olaylar karşısında Almanya'daki insanları "Yahudileri korumaya" çağırarak, "Hepimiz Almanya'daki Yahudilerin korunması için ayağa kalkmalıyız, bu aynı zamanda medeni cesaretle ilgili bir konu." değerlendirmesinde bulundu.

Almanya'daki Yahudi kurumlarının korunduğuna işaret eden Scholz, "Antisemitizmi kabul etmeyeceğiz. Çok net yasalarımız var. İsrail bayraklarını yakmak cezai bir suçtur. Masum insanların ölümünü alkışlamak cezai bir suçtur. Yahudi karşıtı sloganlar atmak suçtur." ifadesini kullandı.

Scholz, "Almanya'da Yahudilere saldıran herkes, hepimize saldırıyor demektir." yorumunda bulundu.

Şansölye, kolluk kuvvetlerinin bu tür suçları cezalandırma görevi olduğuna işaret ederek, "Kolluk kuvvetleri, gerekli araçlara sahip ve bunları tutarlı bir şekilde kullanmalı." dedi.

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Almanya’dan ikiyüzlü savunma: Başbakan Scholz Siyonistlerin algı operasyonuna arka çıktı
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