Almanya’dan skandal İsrail kararı: Silah ihracatı kısıtlamaları kaldırılıyor

Hükümet Sözcüsü Stefan Kornelius, Alman Haber Ajansı'na (DPA) yaptığı açıklamada, 8 Ağustos'ta İsrail'e yönelik belirli silahların ihracatıyla ilgili duyurunun değişen koşullar nedeniyle artık geçerli olmadığını ve kısıtlamaların 24 Kasım itibarıyla kaldırılacağını belirtti.

Kornelius, kararın gerekçeleri arasında 10 Ekim'den beri yürürlükte olan ateşkesin de bulunduğunu ifade etti.

Almanya'nın ihracat yönergeleri genel olarak savaş ve kriz bölgelerine silah sevkiyatını yasaklıyor ancak istisnalar içerisinde Ukrayna ve İsrail yer alıyor.