Almanya’dan küresel reform çağrısı

Almanya Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock, Avrupa Birliği'nde (AB), Birleşmiş Milletler'de (BM) ve diğer uluslararası kurumlarda reform yapılması çağrısında bulundu. Baerbock, Berlin'de düzenlenen Büyükelçiler Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaşta, Almanya'nın kendi güvenliği konusunda daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerektiğinin fark edildiğini söyledi. Ukrayna, Moldova ve Batı Balkanlar'daki ülkelerin, AB üyesi olacağını açıkça dile getirdiklerini anımsatan Baerbock, bunun yeterli olmayacağına, AB'nin jeopolitik bir aktör olarak güçlendirilmesi için AB kurumlarında da reform yapılması gerektiğine işaret etti. BM'de de reform talebinde bulunan Baerbock, şunları kaydetti: "BM Güvenlik Konseyi'ni düşünün. BM Güvenlik Konseyi'nde en son 60 yıl önce reform yapıldı. O zamandan bu yana sadece Almanya yeniden birleşmekle kalmadı, Afrika'da, Latin Amerika'da, Asya'da 60'a yakın devlet bağımsızlık yoluna gitti. Bu ülkeler, haklı olarak söz hakkı ve masada uygun bir yer talep ediyor. Aynı durum uluslararası finans ve sağlık kurumları ile Afrika Birliği'nin masada daimi üye olması gerektiği G20 gibi formatlar için de geçerli."