Almanya’dan rekor borç! 2026’da yarım trilyon avroyu aşacak

Almanya, 2023 yılında Kovid-19 pandemisi ve Rusya-Ukrayna savaşının etkileriyle mücadele kapsamında 500 milyar avro borçlanmıştı. 2024'te bu rakam 439 milyar avroya, 2025'te ise 425 milyar avroya gerilerken, 2026 için planlanan borçlanma önceki tüm yılları geride bıraktı.

UZUN VADELİ TAHVİLLER PİYASAYA SÜRÜLECEK

Almanya Finans Ajansı, vadesi 30 yıla kadar olan yaklaşık 318 milyar avroluk Alman devlet tahvilinin açık artırma yoluyla sermaye piyasalarına sunulacağını duyurdu. Ayrıca 16 ila 19 milyar avro tutarında yeşil federal tahvil ihracı da planlanıyor.

Federal hükümet, gelecek yıl ilk kez 20 yıl vadeli tahvil ihraç etmeye hazırlanırken, 181,5 milyar avroluk yeni borçlanma öngörüyor. Bu tutar, Almanya tarihindeki en yüksek ikinci borçlanma rakamı olarak kayıtlara geçecek.

Almanya AAA ile en yüksek kredi notuna sahip olmaya devam ederken yüksek borçlanma nedeniyle hükümetin faiz maliyetlerinin artması bekleniyor.