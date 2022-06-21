Almanya’dan Rusya’nın doğal gaz kararına tepki: Bu bize ekonomik bir saldırıdır

ALMANYA, RUSYA'DAN GAZ ARZININ HEMEN DURDURULMASINA KARŞI ÇIKIYOR

Almanya'nın sanayide çarkları döndürmek ve konutları ısıtmak için Rus petrol ve doğal gazına diğer Avrupa ülkelerinden daha fazla bağımlı olduğu görülüyor. Almanya, Ukrayna'daki savaş öncesi ihtiyacı olan doğal gazın yüzde 55'ini Rusya'dan karşılıyordu. Almanya, son zamanlarda bu oranı yüzde 35'e düşürdü.

Rusya'ya enerji bağımlılığını azaltmak için yoğun çalışmalar yürüten Alman hükümeti, Rus gazından tamamen bağımsız olmak için zaman gerektiğini belirtiyor. Hükümet, Batılı ülkelerin Moskova'ya karşı yaptırımlarını desteklemesine karşın Rusya'dan gaz arzının hemen durdurulmasına karşı çıkıyor.

Almanya, Rus enerji kaynaklarına bağımlılığı nedeniyle geçmişte Washington yönetimi tarafından yoğun eleştirilere maruz kalmıştı.

Alman Sanayi Federasyonu, yaptığı açıklamada, Rusya'dan gelen doğal gazın kesilmesi halinde ekonomide kaçınılmaz bir "resesyon" olacağı uyarısında bulundu.