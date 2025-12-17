Almanya’dan Rusya’ya yanıt: Putin’in yabancı birliklere evet demesi gerekecek

Merz, bu konuda Avrupa genelinde çekinceler bulunduğunu ve bunları ciddiye aldığını belirtirken, kendisinin bu çekinceleri paylaşmadığını ifade etti.

Kamu yayıncısı ZDF'ye konuşan Almanya Başbakanı Friedrich Merz , dondurulmuş Rus varlıkları konusunun bu hafta yapılacak Avrupa Birliği (AB) Zirvesi'nde ele alınacağına işaret ederek, "Bugünkü bakış açısıyla, bunu başarmamız için yüzde 50 şans olduğunu söyleyebilirim." dedi.

"GÜVENLİK GARANTİLERİ KONUSUNDA İYİ İLERLEME KAYDETTİK"

Berlin'de yapılan Ukrayna görüşmelerinin başarılı geçtiğini savunan Merz, "Ateşkesin ardından Ukrayna için güvenlik garantileri sağlanması konusunda Amerikalıların Avrupalılarla birlikte çalışma istekliliğine dair önemli ilerleme kaydettik. Bu yeni bir gelişme." değerlendirmesinde bulundu.

NATO'nun 5. maddesine benzer güvenlik garantilerini de görüştüklerini dile getiren Merz, "5. madde, NATO anlaşmasının karşılıklı yardım yükümlülüklerini içeriyor. Böyle bir şeyi ifade etmek ve üzerinde anlaşmaya varmak, hatta bunu yazılı hale getirmek, işte dün başardığımız şey bu ve bu gerçekten yeni bir şey." diye konuştu.