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Giriş Tarihi: 12.8.2024 23:21 Son Güncelleme: 12.8.2024 23:38

Almanya'dan skandal açıklama! Okula sığınmış 100 Filistinliyi katleden İsrail'i savundular

İsrail ordusunun Gazze'de yerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı çok sayıda ülke kınarken Almanya, "kendini savunma hakkı" olduğu gerekçesiyle İsrail'in saldırısını savundu.

AA
Almanya’dan skandal açıklama! Okula sığınmış 100 Filistinliyi katleden İsrail’i savundular

İsrail'in alçak saldırılarında on binlerce Filistinli hayatını kaybetti. Milyonlar ise her an ölüm tehlikesi ile karşı karşıya yaşıyor.

Öte yandan Almanya'dan tam anlamıyla skandal diye nitelenecek bir açıklama geldi.

"İSRAİL'İN KENDİNİ SAVUNMA HAKKI" DEDİ

Almanya Hükümet Sözcüsü Yardımcısı Wolfgang Buechner, Berlin'de basına yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'de yerlerinden edilenlerin sığındığı bir okula düzenlediği ve en az 100 Filistinlinin öldüğü saldırıyı değerlendirdi.

Buechner, "İsrail'in kendini savunma hakkı vardır. Sahadaki gerçeklik Hamas'ın okulları, hastaneleri ve anaokullarını komuta merkezi olarak kullanıp konuşlanmasını ve Gazze Şeridi halkını tamamen kendi iradeleri dışında kalkan olarak istismar etmesini de içermektedir. Bu da bu durumun üzücü bir gerçeğidir." ifadelerini kullandı.

OKULA SALDIRIDA EN AZ 100 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İsrail ordusu, 10 Ağustos'ta Gazze kentinin doğusundaki Derec Mahallesi'nde yerinden edilen sivillerin sığındığı Et-Tabiin Okulu'na saldırı düzenlemişti. Binlerce kişinin sığındığı okulda yerinden edilen Filistinlilerin sabah namazını kıldığı sırada gerçekleştirilen saldırıda en az 100 kişi ölmüş, onlarca kişi yaralanmıştı.

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Almanya'dan skandal açıklama! Okula sığınmış 100 Filistinliyi katleden İsrail'i savundular
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