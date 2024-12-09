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Giriş Tarihi: 9.12.2024 16:43

Almanya’dan şoke eden karar: İltica başvuruları askıya alındı

Almanya çarpıcı bir adım attı. Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi (BAMF) Suriye vatandaşlarının sığınma talebini geçici olarak durdurdu.

AA
Almanya’dan şoke eden karar: İltica başvuruları askıya alındı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.

Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.

SIĞINMACI MESELESİ TARTIŞILIYOR

Almanya'daki Suriyelilerin ülkede kalıp kalmamasına ilişkin siyasi tartışmalar devam ediyor.

Almanya Hristiyan Demokrat Birliğinden (CDU) bazı politikacılar Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri gönderilmesinden yana görüş belirtiyor.

Yeşiller ve Almanya Sosyal Demokrat Partili (SPD) politikacılar ise Suriye'deki belirsiz durum karşısında temkinli olunması çağrısında bulunuyor.

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Almanya’dan şoke eden karar: İltica başvuruları askıya alındı
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