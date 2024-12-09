Almanya’dan şoke eden karar: İltica başvuruları askıya alındı

Alman basınında yer alan haberlere göre, Suriye'deki belirsiz durum nedeniyle Federal Göçmen ve Mülteci Dairesi'nin (BAMF) şu anda işlemde olan Suriyelilerin iltica başvurularının tamamını dondurduğu ve bir sonraki duyuruya kadar başvuru almayacağı belirtildi.

Alınan bu karardan 46 bini ilk başvuru olmak üzere, karar bekleyen 47 bin 270 iltica başvurusunun etkilendiği ifade edildi.