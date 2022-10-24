Almanya’dan ’U’ dönüşü: Kara kış zor geçecek! ’Bu savaş durdurulmalı’

Hasar gören Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattınıa ilişkin soruları yanıtlayan Kretschmer, "Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak ve bu da ancak işleyen boru hatlarıyla mümkün." ifadelerini kullandı. Kretschmer, savaşı sona erdirmek için Almanya'nın diğer ülkelere katılarak müzakere edilmiş bir çözüm için bastırması gerektiğini kaydederken, "Şimdi AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ortak diplomatik çabalarına ihtiyaç var. Bu savaş durdurulmalıdır." dedi.