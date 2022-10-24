Almanya’dan ’U’ dönüşü: Kara kış zor geçecek! ’Bu savaş durdurulmalı’

Rusya'nın vanaları kapatması sonrası zor durumda kalan Almanya'dan 'U' dönüşü... Başının çaresine bakmaya hazırlanan AB ülkeleri kara kışı nasıl geçicerecği endişesi ile karşı karşıya kaldı. Krizden en çok etkilenen ülkelerin başında gelen Almanya'dan ise beklenmedik açıklamalar geldi.
Bild am Sonntag gazetesine konuşan Saksonya Başbakanı Michael Kretschmer, Ukrayna savaşının ardından Rus doğalgaz sevkiyatının yeniden başlaması gerektiğini belirtti.
Hasar gören Kuzey Akım 1 doğalgaz boru hattınıa ilişkin soruları yanıtlayan Kretschmer, "Boru hattı gazına ihtiyacımız olacak ve bu da ancak işleyen boru hatlarıyla mümkün." ifadelerini kullandı. Kretschmer, savaşı sona erdirmek için Almanya'nın diğer ülkelere katılarak müzakere edilmiş bir çözüm için bastırması gerektiğini kaydederken, "Şimdi AB, ABD, Çin, Hindistan ve Japonya'nın ortak diplomatik çabalarına ihtiyaç var. Bu savaş durdurulmalıdır." dedi.
"ŞU ANDA BİR TSUNAMİ OLUŞUYOR"
Yaptırımlar ile ilgili ise, Yaptırımlar her zaman silah kullanmaktan daha iyidir. Ancak saldırgan üzerinde de gerekli etkiye sahip olmalıdırlar." diyen Kretschmer, Rusya'ya yönelik yaptırımların Alman ekonomisi üzerindeki etkisi üzerine net konuşulması gerektiğini belirtti ve "Şu anda bir tsunami oluşuyor." diye uyardı.
ALTERNATİF GAZ
Alternatif gaz tedariki konusuna da değinen Kretschmer, "ABD, Katar ve diğer Arap ülkelerinden sıvılaştırılmış gaz tedariki için uzun vadeli sözleşmelere ihtiyacımız var. Ayrıca Kuzey Denizi'nde nihayet kendi doğalgazımızı geliştirmeliyiz." dedi.
EN FAZLA 2.5 AY KARŞILAYABİLİR
Almanya'nın enerji piyasasını düzenleyen kurumu Bundesnetzagentur'un (BNetzA) Başkanı Klaus Müller, Rusya'nın gaz tedarikini tamamen kesmesi durumunda ülkedeki gaz depolama tesislerinin talebi en fazla 2.5 ay karşılayabileceğini duyurmuştu.