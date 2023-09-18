Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Almanya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni askeri yardım paketi
Giriş Tarihi: 18.9.2023 23:45

Almanya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni askeri yardım paketi

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, ülkesinin Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni bir askeri yardım paketi sağlayacağını bildirdi.

AA
Almanya’dan Ukrayna’ya 400 milyon avroluk yeni askeri yardım paketi

Boris Pistorius, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, yardım paketinin acil ihtiyaç duyulan mühimmat, zırhlı araçlar ve mayın temizleme sistemlerini içereceğini belirterek, "Ayrıca kış için özel askeri kıyafetler, elektrik ve ısı jeneratörleri de göndereceğiz. Paket toplamda 400 milyon avro değerinde olacak." dedi.

KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Bakan Pistorius, ayrıca Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Ramstein hava üssünde yapılacak "Ukrayna Savunma Temas Grubu" toplantısına katılamayacağını duyurdu.

Son aylarda Ukrayna'ya verdiği askeri desteği önemli ölçüde arttıran Almanya, ABD'den sonra Ukrayna'ya en çok destek sağlayan ikinci ülke konumunda bulunuyor.

Almanya daha önce de aralarında tanklar, piyade savaş araçları, zırhlı personel taşıyıcılar, keşif uçakları ve hava savunma sistemlerinin de bulunduğu milyarlarca dolar değerinde silah ve teçhizat teslim etmişti.

ARKADAŞINA GÖNDER
Almanya'dan Ukrayna'ya 400 milyon avroluk yeni askeri yardım paketi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA