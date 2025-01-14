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Giriş Tarihi: 14.1.2025 11:42

Almanya’dan Ukrayna’ya askeri destek: Obüs teslimatı başladı

Batı, Ukrayna’ya olan yardımlarını sürdürüyor. Yakın zamanda Almanya, Ukrayna için üretilen gelişmiş obüslerin ilk ünitesini teslim etti.

DHA
Almanya’dan Ukrayna’ya askeri destek: Obüs teslimatı başladı

Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Almanya'nın Kassel kentinde düzenlenen teslim töreninde, Ukrayna'nın yeni uzaktan kumandalı RCH 155 tipi obüslerini almaya başladığını söyledi.

Pistorius, "Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş dördüncü yılına girmek üzereyken bugün çok güçlü bir mesaj gönderiyoruz. Mesajımız, Ukrayna'nın bize güvenebileceğidir. Almanya, Avrupa'daki sorumluluklarını yerine getirmeye hazırdır" dedi.

Ukrayna'nın Berlin Büyükelçisi Oleksii Makeiev ise Ukrayna'nın acil savunma ihtiyaçlarını vurgulayarak teslimat için teşekkür etti. Makeiev, "Bir gün müzakere masasına oturduğumuzda, güçlü Alman silahlarıyla korunmak ve Almanya'nın yanımızda olduğunu bilmek iyi olacak" ifadelerini kullandı.

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Almanya’dan Ukrayna’ya askeri destek: Obüs teslimatı başladı
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