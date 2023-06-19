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Giriş Tarihi: 19.6.2023 23:40

Almanya’nın en büyük tema parkında yangın: 25 bin ziyaretçi tahliye edildi

Almanya’nın en büyük tema parkı olan Europa-Park’ta çıkan yangın sonucu yaklaşık 25 bin ziyaretçi tahliye edildi. Görgü tanıkları, yangından önce parkta birkaç kez patlama sesi duyduklarını ifade etti. Yangında 3 itfaiyeci hafif şekilde yaralandı

İHA
Almanya’nın en büyük tema parkında yangın: 25 bin ziyaretçi tahliye edildi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Rust'ta bulunan ve ülkenin en büyük tema parkı olan Europa-Park'ta yangın çıktı. Yerel saatle 16.40 sıralarında çıkan yangın sonucunda parkta bulunan yaklaşık 25 bin ziyaretçi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.

Görgü tanıkları, yangından önce parkta birkaç kez patlama sesi duyduklarını ifade etti. Yangında sadece 3 itfaiyecinin hafif şekilde yaralandığı aktarıldı.

Europa-Park, Disneyland Paris'ten sonra Avrupa'nın en popüler ikinci tema parkı olarak biliniyor.

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Almanya’nın en büyük tema parkında yangın: 25 bin ziyaretçi tahliye edildi
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