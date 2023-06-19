Almanya’nın en büyük tema parkında yangın: 25 bin ziyaretçi tahliye edildi

Almanya'nın Baden-Württemberg eyaletinde yer alan Rust'ta bulunan ve ülkenin en büyük tema parkı olan Europa-Park'ta yangın çıktı. Yerel saatle 16.40 sıralarında çıkan yangın sonucunda parkta bulunan yaklaşık 25 bin ziyaretçi tahliye edildi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken, yangının kontrol altına alındığı açıklandı. Yangının çıkış nedeni henüz bilinmiyor.