Almanya’nın yeni yıl dileği belli oldu! Başbakan Scholz halka çağrıda bulundu

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, yeni yıl mesajında halkı enerji tasarrufunu sürdürmeye ve birlik olmaya çağırdı. Scholz, bu akşam televizyonlarda yayımlanacak yeni yıl mesajında Ukrayna savaşına ve ülkede fiyatların artmasına işaret ederek, "Bu gece zor bir yıl bitiyor." dedi.

"ZOR BİR SINAVDAN GEÇİYORUZ"

Bu yılın özetlerinde 24 Şubat'ta Rus füzelerinin Ukrayna'daki şehirleri vuran görüntülerinin eksik olmayacağını belirten Scholz, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Avrupa'nın ortasında emperyalist bir savaşı devam ettirdiğini söyledi. Scholz, "Bu dönüm noktası, bizi ve ülkemizi de zor bir sınavdan geçiriyor." diye konuştu.