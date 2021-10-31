Almanya’ya göçün 60’ıncı yılı: Zirvedeki Türkler

Türkiye
ile Almanya
arasında 30 Ekim 1961 yılında imzalanan İşgücü Anlaşması ile Almanya'ya "misafir işçi" olarak giden Türkler geçen 60 yıl içinde eğitim düzeyi ve mesleki donanım açısından büyük ilerleme sağladı. Türkiye ve Uyum Araştırmaları Merkezi Vakfı'ndan (ZfTI) Yunus Ulusoy, Almanya'da anne-babanın yüksek tahsilli olduğu ailelerde çocukların iyi eğitim alma şansının daha büyük olduğunu, işçi kökenli aileden gelenlerin ise yükselmek için daha fazla çaba sarf etmesi gerektiğini belirtti. Alman DW ajasına konuşan Ulusoy, bütün sorunlara rağmen "İşçi ağırlıklı bir toplum olan Almanya'daki Türklerin, artık toplumsal hayatın her alanında görünür bir noktaya geldiğine" dikkat çekti.
Almanya'daki üçüncü kuşak Türkiye kökenlilerden, Almanya Türk Toplumu
derneğinin gençlik kuruluşu Young Voice TGD'nin Eş Başkanı Oğuz Han Hazneci
de geçen 60 yılda Türklerin artık Alman toplumuna yön veren aktörler arasında yer aldığını ama başarılı olmak için Almanlardan iki kat fazla çalışmak zorunda olduklarını söyledi.
MECLİSE TÜRK BAŞKAN
Almanya'da ikinci, üçüncü kuşak olan Almanlardan çoğu zaman daha çok çalışarak başarı kazanan, Türkiye kökenli oldukları için değil, mesleklerinde iyi oldukları için alanlarında zirveye ulaşan çok sayıda isim var. İşte o isimlerden bazıları: Türk kökenli Aygül Özkan
, Almanya'nın ilk Türk bakanı olarak tarihe geçti. Sosyal Demokrat Parti
'den (SPD) Aydan Özoğuz
, Federal Meclis Başkanvekili seçilen ilk Türkiye kökenli kişi oldu. 2013-2018 yılları arasında da Göç ve Uyumdan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yapan Özoğuz, federal düzeyde bakan olarak atanan ilk Türkiye kökenli siyasetçi olarak tarihe geçti.
Ayrıca korona aşısını bulan BioNTech'in kurucuları Prof. Dr. Uğur Şahin
ve Dr. Özlem Türeci
'nin isimleri bugün Almanya'nın sınırlarını aşıp bütün dünya tarafından biliniyor. Almanya'da yapay kalp nakli yapan ilk kadın cerrah olan Dilek Gürsoy, Almanya'da etkili 100 kadın arasındaki Tijen Onaran, Alman sinemasının gururu yönetmen Fatih Akın, "Tagesthemen"ın ilk Türkiye kökenli sunucusu Pınar Atalay ile Michelin yıldızlı tek Türkiye kökenli aşçı Ali Güngörmüş gibi ismler zirvedeki Türklerden sadece bazıları.