Almanya’yı salgın korkusu sardı! Kuş gribi nedeniyle yüz binlerce hayvan itlaf edildi

Almanya'da ilk olarak geçen hafta Brandenburg eyaletinde ortaya çıkan kuş gribi (H5N1) ülke geneline yayıldı. Almanya'da hayvan hastalıklarından sorumlu olan Friedrich Loeffler Enstitüsü sözcüsü, yaptığı açıklamada ülke genelinde 30'dan fazla çiftlikte 400 binden fazla tavuk, ördek, kaz ve hindinin itlaf edildiğini bildirdi.

Enstitünün verilerine göre Almanya'da kuş gribi vakalarının en çok görüldüğü eyaletler Mecklenburg-Vorpommern ve Brandenburg olurken, Mecklenburg-Vorpommern eyaletindeki iki çiftlikte yaklaşık 150 bin tavuk, Brandenburg eyaletinde ise 130 bin hayvan itlaf edildi.

Eyalet yetkililerine göre bu çiftliklerden sadece birinde oluşan maddi kayıp 500 bin euro. Aşağı Saksonya, Bavyera, Thüringen, Kuzey Ren-Vestfalya ve Baden-Württemberg eyaletlerinde de binlerce çiftlik hayvanı ihtiyati tedbir olarak itlaf edildi.

"DURUMUN NASIL GELİŞECEĞİNİ TAHMİN ETMEK İMKANSIZ"

Friedrich Loeffler Enstitüsü Başkanı Profesör Christa Kühn, "Kuş gribi açısından şimdiye kadarki en güçlü yıl olan 2021'de de benzer rakamlar gördük. Durumun nasıl gelişeceğini tahmin etmek imkansız ancak vaka sayılarında daha fazla artış bekliyoruz. Çok dinamik bir durum görmeye devam ediyoruz" dedi.

YABANİ KUŞLARLA TEMASTAN KAÇININ

Enfekte yabani kuşlardan ve dışkılarından kaynaklanan virüs baskısının çok yüksek olduğunu belirten Kühn, "Herkese ölü yabani kuşların yakınında durmamaları, kümes hayvanlarını ziyaret etmemeleri çağrısında bulunuyorum. Kuş gribi virüsü, kirli ayakkabı veya ekipman yoluyla dolaylı olarak da bulaşabilir" ifadelerini kullandı.

Kühn, halk için enfeksiyon riskinin düşük olduğunu ancak yine de özellikle hasta veya ölü kuşlar olmak üzere yabani kuşlarla temastan kaçınılması gerektiğini belirtti.

GÖÇMEN KUŞLAR KÜMES HAYVANI ÇİFTLİKLERİNDE ENFEKSİYON RİSKİNİ ARTIRIYOR

Almanya'daki kuş gribi vakalarındaki artışların nedenlerinden birinin de güneye göç eden yabani kuşlar olduğu belirtilerek, kuş gribi taşıyan göçmen kuşların bu yılkı enfeksiyon dalgasının erken başlamasına neden olduğu aktarıldı.

KUŞ GRİBİNİN ÜRETİCİLERE ZARARI MİLYONLARCA EURO

Almanya'da kuş gribinin hızla yayılması sonrası üreticilerin zararlarının milyonlarca euroyu bulduğu belirtildi. Alman Kümes Hayvancılığı Merkez Birliği, "Harekete geçmezsek, yalnızca hayvan sağlığını değil, aynı zamanda tedarik güvenliğini de riske atarız" uyarısı yaptı.

TARIM BAKANI RAİNER'DAN TAZMİNAT ÇAĞRISI

Almanya'da kuş gribi salgını sonrasında hayvanların itlaf edilmesi durumunda sahiplerine türe göre azami 50 euroyu geçmeyen tazminat ödeniyor. Ayrıca hayvan sahipleri, hayvan hastalıkları sigorta fonundan maddi tazminat talep edebiliyor. Ancak bu ödemelerin üreticilerin zararlarını karşılamayacağı belirtiliyor. Federal Tarım Bakanı Alois Rainer, itlaf edilen hayvanlar için tazminat ödemelerinin üst sınırının mevcut 50 eurodan 110 euroya çıkarılması gerektiğini söyledi.

Almanya'da bugüne kadar görülen en ciddi kuş gribi salgını 2020-2021 kışında görüldü. Bu nedenle ülke genelinde 2 milyondan fazla hayvan itlaf edilmek zorunda kaldı.