Almanya’yı sarsan MOSSAD bağlantısı
Almanya'da casusluk suçlamasıyla tutuklanan eski Federal İstihbarat Servisi (BND) Başkanı August Hanning'in, İsrail'in dış istihbarat teşkilatı MOSSAD ile bağlantısı olduğu tespit edildi. Lübnan merkezli The Cradle platformunun elde ettiği e-posta yazışmalarına dayandırdığı haberine göre, Hanning ile MOSSAD'ın eski direktörü Danny Yatom arasında istihbarat bağlantıları, siyasi temaslar ve ticari faaliyetler konusunda yazışmalar yapıldı. Yazışmalar, Hanning'in Yatom'a Alman siyasi çevrelerine erişim imkânı sunduğuna, Yatom'un ise Hanning'e siyasi nüfuz ve siber güvenlik alanlarında yardım ettiğine işaret ediyor.
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