Almanya’yı titreten tablo

Rusyaile Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesiyle birlikte büyük bir enerji krizine giren Almanya'yı zor günler bekliyor. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığı eksi dereceleri görmeye başladı.Aralık ayı, son yılların en soğuk aralık ayı olmaya aday. Bugün havanın eksi 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Enerji krizi nedeniyle kışın soğuk geçmesinden endişe eden Almanya'da havaların bir anda soğuması, yüzde 100 doluluk oranına sahip olan doğalgaz depolarının tahmin edilenden daha hızlı boşalmasına neden olabilir. Doğalgaz stoku en fazla 3.5 ay yetebilecek seviyede.Almanya'da darbecilerinyankıları sürüyor.KendileriniİmparatorlukVatandaşlarıolarak tanımlayankişilerinsayısı 23 bineçıktı.