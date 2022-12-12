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Giriş Tarihi: 13.12.2022

Almanya’yı titreten tablo

KADİR İNCE
Almanya’yı titreten tablo
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın patlak vermesiyle birlikte büyük bir enerji krizine giren Almanya'yı zor günler bekliyor. Alman Meteoroloji Dairesi'ne göre ülkenin birçok bölgesinde hava sıcaklığı eksi dereceleri görmeye başladı.

DOĞALGAZ YETECEK Mİ?
Aralık ayı, son yılların en soğuk aralık ayı olmaya aday. Bugün havanın eksi 8 dereceye kadar düşmesi bekleniyor. Enerji krizi nedeniyle kışın soğuk geçmesinden endişe eden Almanya'da havaların bir anda soğuması, yüzde 100 doluluk oranına sahip olan doğalgaz depolarının tahmin edilenden daha hızlı boşalmasına neden olabilir. Doğalgaz stoku en fazla 3.5 ay yetebilecek seviyede.

23 BİN KİŞİ
Almanya'da darbecilerin yankıları sürüyor. Kendilerini İmparatorluk Vatandaşları olarak tanımlayan kişilerin sayısı 23 bine çıktı.
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Almanya’yı titreten tablo
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