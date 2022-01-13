Almatı Havalimanı uçuşlara açıldı

Kazakistan'da yaşanan olaylar sırasında 5 Ocak akşamı güvenlik gerekçesiyle uçuşlara kapatılan Almatı Havalimanı, bugün yeniden uçuşlara açıldı. Havalimanı ilk etapta sabah 08:00 ve akşam 21:00 saatleri arasında hizmet verecek.





Almatı Havalimanı'nı işleten TAV' ın İcra Kurulu Başkanı Sani Şener, tarihi ve kültürel bağları nedeniyle Türkiye için ayrı bir önemi olan Kazakistan'da barışçıl bir şekilde başlayan gösterilerin yönetimin olumlu yaklaşımına rağmen ilerleyen günlerde şiddet eylemlerine dönmesini üzüntüyle izlediklerini belirterek "Mayıs ayından bu yana işlettiğimiz, ülkenin ticari ve kültürel başkentinin ana giriş kapısı Almatı Havalimanı da şiddet eylemlerinin hedefi oldu. Kazakistanlı yetkililerle işbirliği içinde yolcularımızın ve çalışanlarımızın güvenliğini sağladık. Güvenlik güçlerinin düzeni sağlamasıyla birlikte de havalimanını yeniden operasyona açmak üzere çalışmalara başladık ve gerekli izinlerin de alınmasıyla bu sabah itibariyle havalimanını uçuşlara açtık. Orta Asya'nın coğrafi ve ekonomik olarak en büyük ülkesi olan Kazakistan'ın geleceğine inanıyoruz. Ülkede gündelik hayatın normalleşmesiyle birlikte uçuş trafiği de hızla toparlanacaktır" diye konuştu



Almatı Havalimanı'nda uçuşların başlamasıyla Air Astana, Flydubai, Scat, Qazakair ve Nordwind havayolları sabah saatlerinde uçuşlarını gerçekleştirirken Türk Hava Yolları'nın da seferlerine bugün başlaması bekleniyor