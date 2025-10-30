Altay’ın paletleri İsrail’i ürküttü

İsrail ve Yunanistan medyası Türk savunma sanayiinin geliştirdiği yeni nesil teçhizat ve teknolojileri yakından takip etmeye sürdürüyor. Seri üretimi ve Türk Silahlı Kuvvetleri'ne teslimatı başlayan Altay Ana Muharebe Tankı da manşetlerde geniş yer buldu. İsrail merkezli Maariv gazetesi, "Türkiye en büyük güçler arasına katılıyor" ifadeleriyle Altay'ı "tehlikeli bir tank" olarak nitelendirdi.

TÜRKİYE SEÇKİN ÜLKELER ARASINDA

Haberde, "Altay'ın hizmete girmesiyle Türkiye, ABD, Almanya, Fransa, Güney Kore ve Japonya gibi kendi ana muharebe tankını tasarlayıp üretebilen seçkin ülkeler arasına katıldı" değerlendirmesine yer verdi. Yunan basınından Kathimerini gazetesi de Altay töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Karşılaştığımız engeller bizi yavaşlatabilir ama asla hedefimizden alıkoyamaz. Bir yol bulamazsak, yeni bir yol açarız" sözlerine yer verdi.