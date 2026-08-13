Altyapı tesisleri hedefte
Rusya ile Ukrayna arasındaki çatışmalar karşılıklı olarak enerji altyapılarını hedef alacak şekilde şiddetlenirken, cephe gerisinde de esirlerin durumu giderek kötüleşiyor. Reuters'ın aktardığı bilgilere göre, Rus askerleri, alıkoyduğu 16 bini aşkın Ukraynalı tutsağa kötü davranıyor. Rusya, Kiev ve diğer Ukrayna kentlerindeki altyapı tesislerini vururken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski de Rusya'nın Novorossisk Deniz Üssü'ne SİHA'larla geniş kapsamlı bir operasyon düzenlediklerini açıkladı.