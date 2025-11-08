Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Romanyalı mevkidaşı Oana Toiu ile Ankara'da bir araya geldi. Fidan "Amacımız Gazze'nin yeniden imarını sağlamak. Ateşkesin devam etmesi kritik öneme sahip" dedi. Bakan Fidan, Türkiye-Romanya ilişkilerine dair de "Savunma sanayii ilişkilerimizde hızla gelişen bir alan. Romanya'nın ülkemizden tedarik etmeyi planladığı HİSAR sınıfı korvet bu alandaki işbirliğimiz için önemli bir adım olacaktır. Bu alanda ortak üretim de gerçekleştirme niyetindeyiz" dedi. Bakan Fidan ayrıca "Karadeniz, Romanya ile geliştirdiğimiz yapıcı işbirliğinin önemli bir uygulama sahasıdır. Karadeniz'in güvenliği aynı zamanda bölgesel istikrarın anahtarı" dedi.