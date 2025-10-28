Amazon 30 bin kişiyi işten çıkarıyor!
Amerikan teknoloji devi Amazon, yeniden yapılanma ve maliyet azaltma süreci kapsamında yaklaşık 30 bin çalışanını işten çıkarmayı planlıyor. Şirket, özellikle yapay zekâ teknolojilerine yönelme sürecinde insan gücü ihtiyacını azaltmayı hedefliyor.
Amazon'un yapay zeka kullanımını artırmak gibi gerekçeyle çalışan sayısında değişikliğe gitmeyi amaçladığı belirtildi.
YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ İSTİHDAMI ETKİLİYOR
The Wall Street Journal'ın haberine göre, Amazon'un insan kaynakları departmanı, bulut bilişim ve reklamcılık dâhil olmak üzere birçok birimde görev yapan yaklaşık 30 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.
Bu karar, şirketin toplam kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Ancak kaynaklar, bu oranın ilerleyen dönemde değişebileceğini belirtiyor.
COVİD SONRASI "DENGE ARAYIŞI"
Haberde, bazı kaynaklar işten çıkarmaların gerekçesi olarak Amazon'un küçülme ve maliyetleri düşürme çabalarına işaret ederken, bazıları da Kovid-19 döneminde yapılan yoğun işe alımların şimdi dengelenmeye çalışıldığını aktardı.
Amazon Üst Yöneticisi (CEO) Andy Jassy, haziran ayında çalışanlara gönderdiği mesajda, yapay zekâ kullanımının yaygınlaşmasıyla gelecek yıllarda çalışan sayısında azalma yaşanabileceğini belirtmişti.
Şirket daha önce de 2022'de aşamalı olarak yaklaşık 27 bin çalışanının işine son vermişti.