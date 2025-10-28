Amazon 30 bin kişiyi işten çıkarıyor!

Amazon'un yapay zeka kullanımını artırmak gibi gerekçeyle çalışan sayısında değişikliğe gitmeyi amaçladığı belirtildi.

YAPAY ZEKÂ DÖNÜŞÜMÜ İSTİHDAMI ETKİLİYOR

The Wall Street Journal'ın haberine göre, Amazon'un insan kaynakları departmanı, bulut bilişim ve reklamcılık dâhil olmak üzere birçok birimde görev yapan yaklaşık 30 bin çalışanla yollarını ayırmaya hazırlanıyor.

Bu karar, şirketin toplam kurumsal iş gücünün yaklaşık yüzde 10'una denk geliyor. Ancak kaynaklar, bu oranın ilerleyen dönemde değişebileceğini belirtiyor.