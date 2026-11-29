Amazonlar’da yangın kâbusu büyüyor
Brezilya Amazonları'nda ekim ayı başında hız kazanarak kasım ayında zirveye ulaşan orman yangınları, son 17 yılın aynı dönemdeki en yüksek seviyesine çıktı.
El Nino kaynaklı aşırı kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, alevlerin normalde yüksek nem nedeniyle ilerleyemediği bakir ormanların iç kesimlerine sıçramasına neden oluyor. En ağır tablonun yaşandığı Para eyaletinde 120 günlük çevre olağanüstü hali ilan edilirken, bölgede 1488, Amazonas eyaletinde ise 78 aktif yangın noktası bulunuyor.
2026'nın ilk on ayında tespit edilen yangın sayısı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 43 bin 131 yangını şimdiden aştı. Yetkililer, yasadışı arazi açma ve kasıtlı yakma faaliyetlerine karşı yaklaşık 6 bin hektarlık alana el koydu ve 18 milyon Brezilya Reali'ni aşan para cezası uyguladı. Uzmanlar, yangın riskinin Mart 2027'ye kadar sürebileceği konusunda uyarıyor.
El Nino kaynaklı aşırı kuraklık ve yüksek sıcaklıklar, alevlerin normalde yüksek nem nedeniyle ilerleyemediği bakir ormanların iç kesimlerine sıçramasına neden oluyor. En ağır tablonun yaşandığı Para eyaletinde 120 günlük çevre olağanüstü hali ilan edilirken, bölgede 1488, Amazonas eyaletinde ise 78 aktif yangın noktası bulunuyor.
2026'nın ilk on ayında tespit edilen yangın sayısı, 2025 yılının tamamında kaydedilen 43 bin 131 yangını şimdiden aştı. Yetkililer, yasadışı arazi açma ve kasıtlı yakma faaliyetlerine karşı yaklaşık 6 bin hektarlık alana el koydu ve 18 milyon Brezilya Reali'ni aşan para cezası uyguladı. Uzmanlar, yangın riskinin Mart 2027'ye kadar sürebileceği konusunda uyarıyor.