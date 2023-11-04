Ambulans konvoyunu vurdular!

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölenlerin sayısının son 24 saatte 166 artarak 9 bin 227'ye yükseldiğini duyurdu. Ölenlerden 3 bin 826'sı çocuk, 2 bin 405'i kadın. 23 bin 516 yaralı var. Gazze'de her 5 saatte bir çocuk öldürülüyor. 1200'ü çocuk, 2 bin 100 kişi hakkında kayıp bildiriminde bulunuldu. İsrail savaş uçakları dün Gazze Şeridi'nde binlerce hasta ve sivilin bulunduğu Şifa Hastanesi'nin ana girişinde Güney Gazze'ye doğru yola çıkmaya hazırlanan ambulanslara hava saldırısı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 13 kişi öldü, 26 kişi yaralandı. Öte yandan Gazze'nin kuzeyinden güneyine giden güvenli yer arayışındaki bir grup sivil de İsrail'in hedefi oldu. Yol kenarındaki onlarca cesedin görüntüleri sosyal medyada İsrail'e öfkeyi beraberinde getirdi. Bugüne kadar 136 sağlık çalışanı öldürüldü, 25 ambulans hizmet dışı kaldı. İsrail'in vurduğu Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'de sağlık hizmetleri durunca 4 kanser hastası hayatını kaybetti.