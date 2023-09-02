Ambulans saatlerce gelmeyince hasta öldü

Avrupa
ülkeleriyle ilgili "günlerce tedavi bekleyen hastalar, saatlerce gelmeyen ambulans" haberlerinin sonu gelmiyor. Fransa'da 74 yaşındaki Jean-François, haziran ayında evinde kalp krizi geçirince ailesi, acil servisi arayarak ambulans talebinde bulundu. Yaşlı adamın ailesi 3 kez acil servis hattını arasa da telefondakiler, hastanın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ellerinde bir tane bulunduğunu gerekçe göstererek ambulans göndermeyeceklerini iletti.
SORUŞTURMA AÇILDI
Ailenin üst üste ısrarlı aramaları üzerine ambulans yaklaşık 5 saat sonra hastayı almaya geldi. Ancak yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni ortaya çıkan ve ülkede gündem olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.