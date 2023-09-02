Ambulans saatlerce gelmeyince hasta öldü

Avrupaülkeleriyle ilgili "günlerce tedavi bekleyen hastalar, saatlerce gelmeyen ambulans" haberlerinin sonu gelmiyor. Fransa'da 74 yaşındaki Jean-François, haziran ayında evinde kalp krizi geçirince ailesi, acil servisi arayarak ambulans talebinde bulundu. Yaşlı adamın ailesi 3 kez acil servis hattını arasa da telefondakiler, hastanın sağlık durumunun ciddi olmadığını ve ellerinde bir tane bulunduğunu gerekçe göstererek ambulans göndermeyeceklerini iletti.Ailenin üst üste ısrarlı aramaları üzerine ambulans yaklaşık 5 saat sonra hastayı almaya geldi. Ancak yaşlı adam bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yeni ortaya çıkan ve ülkede gündem olan olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.Fransa'da Kovid-19 ile başlayan sağlık krizi, ciddi boyutlara ulaştı. Özellikle yaşlı nüfusun yoğunlukta olduğu kırsal bölgelerde halihazırdaki yatak kapasitesi ve personel sayısı yetersiz kalıyor.