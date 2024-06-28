Ambulanslar artık işlemiyor her yer hedefte

Katil İsrail, Gazze Şeridi'ndeki soykırımına devam ediyor. Çadırları, yardım görevlilerini, evleri bombalayan İsrail, Gazze'yi kıtlığa da mahkûm ediyor. Siyonist İsrail, 52 gündür Refah Sınır Kapısı'nı kapalı tutuyor. Kerm Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan giren yakıt ise yardım ve tıbbi amaçlı ihtiyaçlarını karşılayamıyor. Bu nedenle Kızılay'ın, Gazze'deki ambulans filosunun yüzde 36'sına tekabül eden 18 aracının dün itibarıyla çalışmadığı vurgulandı.İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentindeki Şucaiyye ve Tuffah mahallelerinde sivillerin evlerini topçu ateşiyle bombaladı.Şucaiyye bölgesine yoğun saldırılar nedeniyle sokakların yaralı ve ölülerle dolduğu bildirildi.İsrail'in Gazze'de yerinden edilmiş Filistinlilerin çadırlarına düzenlediği saldırılarda 11 sivil öldü.İsrail'in Gazze'de iki evi hedef alması sonucu biri çocuk 4 kişi öldü.İsrail'in Gazze'deki Nusayrat Mülteci Kampı'na düzenlediği saldırıda 3 sivil savunma görevlisi öldü.Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA), İsrail saldırıları altındaki Gazze'de 625 bin çocuğun 8 aydır eğitimden mahrum kaldığını duyurdu.Birleşmiş Milletler Kadın Birimi, Gazze Şeridi'nde en az 557 bin Filistinli kadının ciddi gıda güvensizliğiyle karşı karşıya olduğunu bildirdi.İşgalci İsrail, Batı Şeria'daki zulümlerine devam ediyor. Umm al Kheir köyünde Filistinlilere ait 11 evi daha yıkarak 50 kişiyi evsiz bıraktı.İşgalciİsrail'de son günlerde zorunlu askerlik krizi sürüyor. Ultra Ortodoks Yahudiler (Harediler), İsrail'deki zorunlu askerlik hizmetini prostesto için yolları kapatmaya devam ediyor.Norveçmerkezli kuruluş, Refah'taki saldırılardan kaçan 1000 Filistinli ile görüştü:Yüzde 83'ünün yiyeceğe erişimi yok.Yüzde 57'sinin temiz suya erişimi yok.Neredeyse tamamının tuvaleti yok.Yüzde 52'si düzgün bir barınağa sahip değil.Bir barınakta en az 9 kişi kalıyor.ABD Temsilciler Meclisi, Dışişleri Bakanlığı'nın "Gazze'de İsrail saldırılarında ölenlerin sayıları hakkında Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerini paylaşmaması" konulu yasa tasarısını kabul etti. Tasarının yasalaşması için Senato'daki oylamadan da geçmesi gerekiyor. ABD Kongresi üyesi Rashida Tlaib "Bu, soykırımın reddidir. Meclis üyeleri, Filistinlilerin ölü sayısının dile getirilmesini bile yasaklamak istiyor" dedi.ABD istihbaratı, İsrail ve Hamas'ın Gazze Şeridi'nde bir ateşkes anlaşmasına varamaması halinde önümüzdeki birkaç hafta içinde İsrail ile Hizbullah arasında geniş çaplı bir çatışmanın patlak verebileceğini öne sürdü. Alman DPA ajansına göre, ABD'li yetkililer her iki tarafı da gerilimi düşürmeye ikna etmeye çalışıyor. Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanırsa bu daha kolay olacak.İsrail hızla silah tedarik ediyor. Almanya, Kanada ve Hollanda'nın ardından Avustralya'dan da vatandaşlarına Lübnan için seyahat uyarısı geldi.