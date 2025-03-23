Ambulanslara kuşatma: Terör devletinden bir katliam daha

Terör devleti İsrail, Gazze Şeridi'ndeki acımasız katliamlarını artırarak devam ediyor. Katil İsrail ordusu, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ne yardımları engelleyerek açlığa ve hastalıklara mahkûm ettiği sivilleri gece gündüz bombalıyor. İsrail güçleri dün sabah erken saatlerde Refah ve Han Yunus'a düzenlediği hava saldırılarında ailelerin yaşadığı evleri ve çadırları hedef aldı. Bu saldırılarda çoğu kadın ve çocuk 35 Filistinli hayatını kaybederken çok sayıda kişi de yaralandı.

SAĞLIKÇILARI VURDULAR

Katil İsrail ordusu, Refah kentinde bombardımana maruz kalan bölgede bulunan ambulansları kuşatma altına aldı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, kuşatma sırasında bazı sağlık görevlilerinin yaralandığı ve saatler süren kuşatma nedeniyle mürettebatla irtibatın kesildiği bildirildi. Ayrıca görgü tanıkları, İsrail ordusunun ambulansları Quadcopter tipi dron ve yoğun topçu atışlarıyla kuşattığını kaydetti. Öte yandan, Hamas Siyasi Büro Üyesi Dr. Salah el-Berdevil ve eşi, İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

SÜRGÜNDEN SÜRGÜNE YAŞAM

İsrail'in saldırıları ve tehditleri nedeniyle defalarca yerinden edilen Filistinliler bir kez daha yollara düştü. İsrail ordusunun boşaltın emrinin ardından Filistinliler, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Tel Sultan Mahallesi'ni terk etmeye başladı. İsrail'in gece boyu Han Yunus'un batısı ve çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarını yaşayan Filistinliler, Han Yunus'un güneyinden Deyr Belah'ın kuzeyine kadar uzana sahildeki Mevasi bölgesine doğru ilerliyor.

KAÇANLARA ATEŞ AÇTILAR

İsrail ordusu, saldırı tehdidinde bulunarak "tahliye" uyarısı yaptıktan kısa bir süre sonra Tel Sultan'a bağlı Suudi mahallesine askeri araçlarla girdi. Bölgeden ayrılmak isteyen sivillere ateş açan İsrail askerleri, mahalleyi kuşatma altına aldı. Görgü tanıkları İsrail askerlerinin ayrıca Tel Sultan mahallesinden zorla yerinden edilen Filistinlilere ateş açtığını, saldırıda ölen ve yaralananların olduğunu aktardı.

ÖLÜ SAYISI 50 BİNİ AŞTI

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail'in saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 600'den fazla Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık bin 200 kişi yaralandı. İsrail'in Gazze saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ise, hayatını kaybedenlerin sayısı 50 bin 21'e, yaralı sayısı 113 bin 274'e yükseldi.

SOYKIRIM VE SESSİZLİK ORTASINDA İNSANİ FELAKET KAPIDA

GAZZE'deki hükümetin Medya Ofisi, İsrail'in devam eden soykırımı ve uluslararası sessizliğin gölgesinde Gazze Şeridi'nin insani bir felaketin eşiğinde olduğu uyarısında bulundu. Açıklamada, "İşgalci güçler, sivil halkı hedef alarak, hiçbir ayrım yapmadan insanları, taşları ve ağaçları öldürmeye devam ediyor" denildi. İsrail'in, mevcut krizleri derinleştirdi belirtilen açıklamada, "Uluslararası toplumun ve Arap dünyasının sessizliği, işgalin suçlarını sürdürmesine olanak sağlıyor. Uluslararası toplum, hukuki ve ahlaki sorumluluklarını yerine getirmeli, bu suçları durdurmak için derhal harekete geçmelidir" ifadelerine yer verildi.

İSRAİL KARA SALDIRISI BAŞLATTI

Soykırımcı İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun'a kara saldırısı başlattığını duyurdu. Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, kara saldırısının Beyt Hanun bölgesinde "Hamas'ın altyapısını hedef almak ve kuzeydeki güvenlik bölgesini genişletmek" gerekçesiyle yapıldığını ileri sürdü. İsrail savaş uçakları, gece gündüz demeden sivillerin bulunduğu her yere bomba yağdırıyor.

GAZZELİLERİ 'SÜRGÜN BİRİMİ' KURUYORLAR

Katil İsrail güvenlik kabinesi, Gazzelilerin zorla göç ettirilmesini "koordine etmek" için Savunma Bakanlığı bünyesinde yeni bir birim kurulmasını onayladı. Yeni "müdürlüğün", Filistinlilerin Gazze'den sürgünü için kara, deniz ve hava yoluyla geçişlerinin koordine edilmesi üzerinde çalışacağı kaydedildi. Tel Aviv'in ABD Başkanı Trump'ın Gazze'deki Filistinlileri zorla yerinden etme planını hayata geçirmek için çalıştığı ifade edildi.