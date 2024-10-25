Ambulansları ve gazetecileri vurdular

Siyonist İsrail ordusunun, Lübnan'ın güneyinde ambulans araçlarını hedef alması sonucu 8 ilk yardım çalışanı hayatını kaybetti. İsrail, Hizbullah unsurlarının hastanelerde bulunduğu yalanı ile tıpkı Gazze Şeridi'nde yaptığı gibi Lübnan'da da sağlık merkezlerini hedef alıyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre İsrail'in saldırı nedeniyle 100'den fazla sağlık merkezi artık çalışmıyor. İsrail, Lübnan'da 8 Ekim 2023'ten bu yana 160 sağlık çalışanı ve arama kurtarma görevlisini öldürdü.İşgalci İsrail'in Beyrut'un güneyinde gazetecilerin kaldığı otele düzenlediği hava saldırısında 3 gazeteci yaşamını yitirdi. İsrail, Lübnan'da şimdiye kadar 11 gazeteciyi öldürdü. İsrail'in Lübnan'da şiddetlenen saldırılarında 2 bin 593 kişi öldü. Öte yandan Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL), İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyinde UNIFIL mevkisine ateş açtığını bildirdi.New York Times gazetesi İran'ın 1 Ekim'deki son füze saldırısına İsrail'den gelecek yanıtı beklediğini duyurdu. İsrail'in petrol sahalarını veya nükleer tesisleri vurması halinde İran'ın bin kadar balistik füzeyle saldırı düzenleyeceği kaydedildi.